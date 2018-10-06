В Минске откроют храм-памятник Всех Святых

Церемония пройдет в один из важных православных праздников - Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября. После чего храм будет открыт для прихожан.

На торжества приедет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он посетит нашу страну в связи с празднованием 1030-летия Крещения Руси. Патриарх примет участие в заседании Священного Синода, а также в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия освобождения Беларуси.