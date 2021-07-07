В Минске откроют новый пункт вакцинации от COVID-19

Новый пункт вакцинации готовятся открыть в РНПЦ трансфузиологии и медицинских технологий. Уже с понедельника антиковидные уколы будут делать российским "Спутником V". Время работы прививочного кабинета - с 14:00 до 19:00 по будням и в субботу. Получить свою дозу препарата пациенты могут по предварительной записи или по живой очереди.



Кристина Ярмончик, врач-терапевт РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

По правилам, вторая вакцина вводится через 21 день, но если возникают какие-то непредвиденные ситуации, то можно перенести вторую вакцинацию до 90 дней. После этого выдается сертификат с QR-кодом, который будет говорить, что проведена полная вакцинация.

