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В Минске откроют новый пункт вакцинации от COVID-19

Новый пункт вакцинации готовятся открыть в РНПЦ трансфузиологии и медицинских технологий. Уже с понедельника антиковидные уколы будут делать российским "Спутником V". Время работы прививочного кабинета - с 14:00 до 19:00 по будням и в субботу. Получить свою дозу препарата пациенты могут по предварительной записи или по живой очереди.

Кристина Ярмончик, врач-терапевт РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
По правилам, вторая вакцина вводится через 21 день, но если возникают какие-то непредвиденные ситуации, то можно перенести вторую вакцинацию до 90 дней. После этого выдается сертификат с QR-кодом, который будет говорить, что проведена полная вакцинация.

Почти 700 тысяч белорусов прошли полный курс вакцинации

По последним данным Минздрава, свыше миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них около 700 тысяч человек прошли полный курс.

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