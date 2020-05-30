В Минске откроются две новые экологические тропы

"На следующей неделе закончатся работы по созданию новой экологической тропы у Минского зоопарка. Завершается проектирование еще одной экологической тропы в Октябрьском районе по улице Асаналиева протяженностью около 2 километров", - рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. По его словам, сейчас в каждом из районов Минска обустроено по несколько экологических троп, где минчане и гости столицы могут наслаждаться пением птиц, имеют возможность увидеть некоторых животных, змей, редкие растения.



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