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В Минске откроются две новые экологические тропы
В Минске откроются две новые экологические тропыnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/6a8439ca-2e09-47e7-8ef9-1b5245180f50/conversions/646387a9-a06e-4ed5-9d48-8a8251f845a1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/6a8439ca-2e09-47e7-8ef9-1b5245180f50/conversions/646387a9-a06e-4ed5-9d48-8a8251f845a1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/6a8439ca-2e09-47e7-8ef9-1b5245180f50/conversions/646387a9-a06e-4ed5-9d48-8a8251f845a1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/6a8439ca-2e09-47e7-8ef9-1b5245180f50/conversions/646387a9-a06e-4ed5-9d48-8a8251f845a1-xl-___webp_1920.webp 1920w
"На следующей неделе закончатся работы по созданию новой экологической тропы у Минского зоопарка. Завершается проектирование еще одной экологической тропы в Октябрьском районе по улице Асаналиева протяженностью около 2 километров", - рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. По его словам, сейчас в каждом из районов Минска обустроено по несколько экологических троп, где минчане и гости столицы могут наслаждаться пением птиц, имеют возможность увидеть некоторых животных, змей, редкие растения.
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