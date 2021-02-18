В Минске открылась Международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие участникам форума направил Президент

Сегодня в "Белэкспо" официально открылась 28-я Минская международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие участникам форума направил Президент.Что в программе самого ожидаемого книжного фестиваля, и все ли "прилетело" в Минск с учетом непростой ситуации с пандемией, расскажет Лидия Заблоцкая.





Несмотря на ковидный барьер, книжные посылки из 20 стран мира прилетели в Минск

Состоится ли выставка при закрытых границах - пожалуй, для книгоманов главный вопрос за последние месяцы. И несмотря на ковидный барьер, книжные посылки из 20 стран мира прилетели в Минск.Почти три сотни издательств развернули в выставочном центре своеобразные книжные магазины с исключительно свежей литературой.

Традиционно в эпицентре лабиринта есть и центральный экспонент

В программе форума запланирован и международный симпозиум "Писатель и время"