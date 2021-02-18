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В Минске открылась Международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие участникам форума направил Президент
Сегодня в "Белэкспо" официально открылась 28-я Минская международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие участникам форума направил Президент.Что в программе самого ожидаемого книжного фестиваля, и все ли "прилетело" в Минск с учетом непростой ситуации с пандемией, расскажет Лидия Заблоцкая.
Несмотря на ковидный барьер, книжные посылки из 20 стран мира прилетели в Минск
Состоится ли выставка при закрытых границах - пожалуй, для книгоманов главный вопрос за последние месяцы. И несмотря на ковидный барьер, книжные посылки из 20 стран мира прилетели в Минск.Почти три сотни издательств развернули в выставочном центре своеобразные книжные магазины с исключительно свежей литературой.
Традиционно в эпицентре лабиринта есть и центральный экспонент
В программе форума запланирован и международный симпозиум "Писатель и время"
Авторы смогут подискутировать через онлайн-конференции. Впервые проведут литературный конкурс стартапов - для поиска и продвижения перспективных белорусских авторов. Напомним, книжный форум пройдет до воскресенья включительно. Кстати, добраться сюда вы можете бесплатно на поэтическом автобусе. Не только вдохновитесь, но и сможете приобрести бестселлеры со скидкой.
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