В Минске открылась Международная медицинская выставка

В Беларуси оптимизируют систему оплаты труда медиков, заявил Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на открытии Международной медицинской выставки. По его словам, применение этой методики не приведет к уменьшению зарплаты докторов. Будет разработана новая шкала, которая учтет вопросы специфики труда и напряженности каждого. Министр подчеркнул, что заработная плата медиков с сентября 2018 года значительно увеличилась. Поменялись и обязанности.





Например, терапевтов активно заменяют врачи общей практики, кабинет которых, кстати, сегодня представили на медицинской выставке. Так же здесь продемонстрировали и первый белорусский томограф. 7 таких аппаратов уже этой весной поставят в регионы. Форум собрал 200 экспонентов из 15 стран. Кстати, в этом году впервые здесь можно даже пройти обследование у узких специалистов и посетить музей истории медицины. На открытии выставки побывала Юлия Гризунт.



Год назад на медицинской выставке представили прототип первого белорусского томографа. Сегодня здесь уже готовый аппарат. Точно такие же этой весной появятся в клиниках семи регионов нашей страны. А в будущем, возможно, и в каждом белорусском медцентре.

Задача - сделать работу медиков максимально удобной

Все гениальное просто. И это особенно чувствуется сегодня, когда, казалось бы, все уже изобрели. Задача - сделать работу медиков максимально удобной. Эти дуги предназначены для операций на позвоночнике. Такой изгиб позволяет провести вмешательство у пациентов с разными болезнями спины. Кстати, аналогов отечественному изобретению в соседних странах нет. А потому уже сейчас, когда аппарат еще даже не продается, поступают заказы как из Беларуси, так и из-за рубежа.

Для гостей форума здесь оборудовали музей медицины с уникальными экспонатами

100 лет назад в Беларуси начали производить стоматологическое оборудование. В честь юбилея на выставке развернулся музей зубного техника.









На выставке 200 экспонентов из 15 стран