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В Минске открылась международная выставка "Белагро-2020"

К Форуму регионов Беларуси и России в этом году приурочили международную выставку "Белагро". В экспозиции лучшие сельскохозяйственные разработки за последнее время: от животноводства, производства удобрений, агропромышленной техники до продуктов питания и одежды. Всего участие в форуме принимает более 350 компаний из 14 стран.

Отдельными экспозициями на форуме представлены предприятия российских областей, в том числе Брянской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Воронежской.

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