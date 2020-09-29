В Минске открылась международная выставка "Белагро-2020"

К Форуму регионов Беларуси и России в этом году приурочили международную выставку "Белагро". В экспозиции лучшие сельскохозяйственные разработки за последнее время: от животноводства, производства удобрений, агропромышленной техники до продуктов питания и одежды. Всего участие в форуме принимает более 350 компаний из 14 стран.



Отдельными экспозициями на форуме представлены предприятия российских областей, в том числе Брянской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Воронежской.



