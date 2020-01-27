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В Минске открылась новая 11-ая подстанция скорой медицинской помощи
Она разместилась по адресу Сырокомли, 3 и будет обслуживать более 150 тысяч человек. Это население, которое проживает в микрорайонах Лошица и Чижовка, а также вдоль улицы Маяковского. В новой подстанции есть диспетчерская, гараж, комнаты для отдыха, хранения медпрепаратов и техники. Сейчас медперсонал заканчивает переезд. На первые выезды бригады отправятся через неделю.
Это уже третий такой проект в нашей стране. Один реализован в Бресте, два в Минске. Кстати, в столице такие станции появятся еще в Московском районе и в Уручье.
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