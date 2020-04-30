В преддверии Праздника труда в Минске открылась обновленная Республиканская доска почета. В перечне, утвержденном Указом Президента, - 62 победителя, чья работа за прошлый год впечатляет результатами. Здесь практически каждая сфера нашла свое место. В региональном блоке 12 номинантов: города, районы, Брестская и Минская области, город Минск. Их результат - это половина экономики страны: промышленность, инвестиции и экспорт. 50 победителей среди организаций. Сельское и лесное хозяйство, строительство и промышленность. Еще половина у сферы услуг. Среди них - крупнейшие торговые и транспортные компании. 15 номинантов - среди организаций социального блока. Особой оценки удостоена сфера здравоохранения. Среди лучших - медицинские учреждения в Минске, Могилеве и Витебске.



Словом, все они - драйверы белорусской экономики. О тех, у кого есть повод гордиться своими достижениями, репортаж Виктории Антоненковой. Республиканская доска почета и площадь Государственного флага - одни из главных достопримечательностей Центрального района. Сам он в списке победителей впервые. Общий успех во многом за счет сферы услуг: гостинцы, рестораны, развлечения - все это малый и средний бизнес. Вклад частников в районную казну - самый высокий в столице. А это - инвестиции в здравоохранение и образование. Хорошие показатели и у промышленного сектора. Комплексный подход к развитию - и есть формула успеха.







Трудовые заслуги

На Доске почета только самые успешные, те, для кого 2019-й стал годом прибыли, новых заказов и рынков продаж. Главное, ответственный и творческий подход. Именно такой подход сотрудников молочно-товарных ферм к своей работе, позволил СПК "Сынковичи"стать лидером в районе по производству молока. А еще строгое соблюдение технологий в животноводстве. Корма - сбалансированные, с витаминами и микроэлементами.

Хозяйский подход к делу и в растениеводстве. Высокопродуктивные семена, энергонасыщенная техника, уход за посевами от высадки до уборки. Профессионалов здесь закрепляют социальными гарантиями и собственным жильем. А еще заработная плата больше 1000 рублей. И есть тенденции к ее увеличению.





Экономический задел

2019 год стал успешным для многих организаций страны, что подтверждается высокой планкой конкурса. Среди передовых отраслей: промышленность, сельское хозяйство, транспорт и строительство. Их слаженная работа в прошлом году позволила нарастить золотовалютные резервы, создать профицит бюджета, установить высокие показатели по реальным денежным доходам населения. Такой задел помогает нивелировать негативные последствия, с которыми столкнулась экономика сегодня.





Символ значимых достижений

Они вписаны в историю Беларуси. Лучшие в районе, городе, в области и стране - промышленные гиганты и компании сферы услуг. По итогам прошлого года они совершили прорыв в производительности, внедрении новых технологий и форм работы. Доска почета - это символ значимых достижений, итог социально-экономического развития и достойная оценка трудовых заслуг тех, кто стоит за этими цифрами.