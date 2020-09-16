В Минске открылась попугайня

Аналогов такому "тактильному" месту в белорусской столице еще не было. Не просто понаблюдать, а познакомиться ближе с разными видами попугаев, к слову, здесь их разрешено кормить, брать на руки и фотографировать, можно в шаговой доступности от станции метро Малиновка. В общей сложности в вольере размером в 70 квадратных метров поселилось более 2 сотен птиц. Все они выведены белорусскими заводчиками. Среди экзотических два попугая ара. На днях коллекцию пополнят певчие. В перспективе появится и какаду. Понравившуюся птичку можно приобрести. Так, с момента открытия новый дом уже нашли 2 десятка попугаев.