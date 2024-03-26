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В Минске открылась выставка "Дети войны", посвященная геноциду белорусского народа
В Центре безопасности МЧС сегодня открыли уникальную интерактивную выставку "Дети войны", посвященную геноциду белорусского народа. С помощью аудиогидов, сенсорных экранов и виртуальной реальности можно услышать рассказы детей войны, посмотреть их глазами на события тех лет. Как отметил генпрокурор, сегодня важно донести нашим детям, что фашизм - это самое страшное проявление человечества.
В современном мире имеем дело с тем злом, которое не было уничтожено тогда - в годы Великой Отечественной войны. Это безнравственное, бездуховное порождение, самое худшее, что есть в человеческой истории, которое бьет в корень, пытается сломать наши традиции, нашу мораль. Поэтому сегодня дело о геноциде - это один из важных источников, и как сказал глава государства, сегодня как никогда важно бороться каждый день за историческую правду, бороться за умы и сердца каждого ребенка. Это наша вообще задача. Эта работа продолжается, и мы не остановимся, пока не завершим расследование в полном объеме.
Год назад я пригласил генерального прокурора для участия в информировании в центральном аппарате Министерства по чрезвычайным ситуациям. Там же возникла идея в наших центрах безопасности по всей стране создать мемориальные уголки памяти для того, чтобы люди, которые их посещают - и взрослые, и дети, могли воочию посмотреть на ту беду, на ту трагедию, которую пережили белорусы. Уделяем этому особое внимание через воспитание, через историю, для того чтобы мы знали, что было с нашей землей.
Экспозиция - это еще и урок для современных детей и взрослых о ценности мира, силе духа и важности помнить историю своей страны.
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