В Минске открылась выставка "Дети войны", посвященная геноциду белорусского народа

В современном мире имеем дело с тем злом, которое не было уничтожено тогда - в годы Великой Отечественной войны. Это безнравственное, бездуховное порождение, самое худшее, что есть в человеческой истории, которое бьет в корень, пытается сломать наши традиции, нашу мораль. Поэтому сегодня дело о геноциде - это один из важных источников, и как сказал глава государства, сегодня как никогда важно бороться каждый день за историческую правду, бороться за умы и сердца каждого ребенка. Это наша вообще задача. Эта работа продолжается, и мы не остановимся, пока не завершим расследование в полном объеме.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси