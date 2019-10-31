Соломенная Эйфелева башня, деревянный Мирский замок и глиняный Биг-Бен. В Минске открылась выставка-конкурс детского творчества "АрхНовация". Там представлено более трех сотен работ со всей страны. Это графические и архитектурные макеты, разные фотографии и видеоролики. Всего конкурс объединил полтысячи учащихся учреждений образования в возрасте от четырех до 20 лет. В своих арт-объектах они показали белорусские и мировые достопримечательности, а также представили идеи для современных зданий.