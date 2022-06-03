В Минске открыли долгожданную 9-ю детскую поликлинику - на церемонию приехал Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия в Минске нового здания 9-й городской детской поликлиники, сообщаетБелТА.



"Сегодня для всех присутствующих день знаменательный. Когда в моем графике находится время, чтобы побывать на празднике, - это особое чувство. Мы этот дом открываем для наших малышей. Сейчас, в первые дни лета, которое началось добрым праздником - Международным днем защиты детей, у нас новое здание 9-й городской детской поликлиники", - отметил Александр Лукашенко.



Новая шестиэтажная детская поликлиника была возведена на месте старого здания. Строительство начали в апреле 2020 года, спустя два года объект был принят в эксплуатацию. Учреждение рассчитано на 400 посещений в смену вместо 192 в прежнем здании.



Для жителей Партизанского района - это важное событие, ведь все это время врачам приходилось принимать детей на базе 14-й центральной районной поликлиники. Условия там были стесненные. Во время церемонии открытия строители передали главе государства символический ключ от нового здания поликлиники, Президент в свою очередь вручил его главному врачу Алле Герасименко. Символическую ленту вместе с Александром Лукашенко перерезали председатель Совета Республики Наталья Кочанова, мэр столицы Владимир Кухарев, генеральный директор стройтреста №1 Владимир Бублик и главврач поликлиники.



В этом году 9-я городская детская поликлиника отмечает 35-летие. Она создана на базе медчасти Минского тракторного завода. В новом здании поликлиники будут оказывать многопрофильную амбулаторно-поликлиническую помощь детям и подросткам из Партизанского района Минска, а также детям Ленинского и Заводского районов - всего более 15,5 тыс. человек. Поликлиника оснащена современным высокотехнологичным оборудованием, в том числе аппаратами УЗИ высокого класса, цифровым рентгеновским аппаратом.