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В Минске открыли новое общежитие для студентов БНТУ

Новое общежитие теперь уже официально открыли в столице для студентов Белорусского национального технического университета. Современное здание построено на деньги КНР. Кампус рассчитан на 1020 мест и уже полностью заселен.

Рядом с новым общежитием министр образования Беларуси, посол Китая и ректор университета посадили символическую ель. Это общежитие - финальный объект студенческой деревни.

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