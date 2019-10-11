В Минске открыли новое общежитие для студентов БНТУ

Новое общежитие теперь уже официально открыли в столице для студентов Белорусского национального технического университета. Современное здание построено на деньги КНР. Кампус рассчитан на 1020 мест и уже полностью заселен.



Рядом с новым общежитием министр образования Беларуси, посол Китая и ректор университета посадили символическую ель. Это общежитие - финальный объект студенческой деревни.



