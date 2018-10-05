ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске открыли новую экотропу

Экологический маршрут пролегает через парк "Курасовщина", вдоль Лошицкого водохранилища. Посетителей приглашают увидеть вековые дубравы и аллеи, местные виды птиц и разнообразие паркового ландшафта. Здесь установлены стенды с информацией о флоре и фауне. Первопроходцами тропы стали столичные школьники.

Это уже десятая экотропа в Минске. Еще одна появится до конца года - в лесном массиве Уручье.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все