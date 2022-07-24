В Минске открыли новый участок экотропы - чем готов удивлять гостей?

Также оборудованы скамейки на протяжении экологической тропы, выполнено на прилегающей территории обустройство площадки для выгула домашних животных. Зоны для игр оборудованы: в городки, в шашки. Также еще имеются, помимо стендов, которые мы можем читать, есть стенды у нас еще со звуковым сопровождением, на которые ты можешь нажать на кнопочки, получить ту или иную информацию. Под этой кнопкой подсвечивается вид животного, птицы и совет, что делать, чтобы сохранить экологию.

Дмитрий Елисеев, начальник отдела городского хозяйства Администрации Ленинского района г. Минска

