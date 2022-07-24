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В Минске открыли новый участок экотропы - чем готов удивлять гостей?
Путешествие в мир флоры и фауны. Экотропа "Малявки" в парке имени Грековой стала длиннее. Новый участок расположился от улицы Малинина, 35 до разворотного кольца городской велодорожки вдоль Свислочи. Его протяженность - 930 метров. Домики для птиц, зоны отдыха, своеобразный отель для насекомых и инсталляции-мозаики - это лишь малая часть того, с чем могут познакомиться гости нового участка тропы.
Также оборудованы скамейки на протяжении экологической тропы, выполнено на прилегающей территории обустройство площадки для выгула домашних животных. Зоны для игр оборудованы: в городки, в шашки. Также еще имеются, помимо стендов, которые мы можем читать, есть стенды у нас еще со звуковым сопровождением, на которые ты можешь нажать на кнопочки, получить ту или иную информацию. Под этой кнопкой подсвечивается вид животного, птицы и совет, что делать, чтобы сохранить экологию.
Это очень хорошо. Все красиво. Каждый день у нас все красивее и красивее.
К слову, свое название экотропа "Малявки" получила от села, которое когда-то здесь располагалось. Первая часть тропы в парке Грековой появилась в прошлом году. Длина участка - 1 400 метров.
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