В Минске открыли памятник погибшим при исполнении милиционерам

Игорь Шуневич, Министр внутренних дел Беларуси: "Самая основная идея сегодняшнего мероприятия - это память, память о наших товарищах, сослуживцах, которые отдали жизнь на то, чтобы сегодня была такая прекрасная страна, тот уровень правопорядка, я всегда об этом говорю, который сегодня в государстве обеспечивается, во многом стал следствием их гибели и жертв. Ничто не проходит бесследно, и каждый подвиг сотрудника органов внутренних дел он положен в копилку этой безопасности общегосударственной".