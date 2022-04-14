В Минске открыли памятник погибшим спасателям. Монумент возвели на территории университета гражданской защиты МЧС. На скульптуру нанесены десятки фамилий сотрудников, погибших при исполнении долга. Идея возникла еще в 2016. После общественных обсуждений скульптор Сергей Бондаренко около года работал над образами. Памятник возвели на пожертвования белорусов.



Александр Кудряшов, председатель центрального совета БОО "Спасатель":

Вот эта скульптура означает звено газодымозащитной службы. Это то звено, которое идет в огонь и всегда рискует своей жизнью. И бывают случаи, когда люди гибнут. Вот поэтому и было принято такое решение - создать такую скульптуру, которая олицетворяла бы самую опасную работу наших пожарных. Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Год исторической памяти, мы не могли этого не сделать. Уже в прошлом году началась серьезная кропотливая работа по отысканию документального подтверждения фактов гибели во имя спасения наших коллег, наших товарищей, людей, которые посвятили служению своему отечеству и погибли во имя спасения других людей. К сожалению, в прошлом году мы потеряли двух своих товарищей. 48 человек установлено, документально подтверждено, что погибли при исполнении служебного долга. Открытие мемориала приурочили ко дню чествования ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Еще одна символичная дата - 30 лет со дня образования университета гражданской защиты МЧС.