В Минске открыли памятный знак Чингизу Айтматову

В Минске в одноименном парке в районе улиц Ванеева и Плеханова открыли памятный знак Чингизу Айтматову. Так в столице увековечили память кыргызского писателя в юбилейный год: 12 декабря ему исполнилось бы 90 лет. В церемонии приняли участие главы правительств Беларуси и Кыргызстана, представители госорганов, дипкорпуса, минчане. Монумент в лаконичном стиле без помпезности создан по инициативе кыргызской стороны нашим скульптором Алесем Шатило. Чингиз Айтматов был выдающимся литератором XX столетия. Его книги изданы общим тиражом свыше ста миллионов экземпляров и переведены на более чем 180 языков, в том числе и белорусский. А в 2018 на "мове" была переиздана его книга " Буранны паўстанак. І вякуе дзень даўжэй за век" в переводе Михаила Стрельцова.