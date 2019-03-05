Сегодня в Минске открыли памятный знак, посвященный отряду милиции особого назначения. Это фигура орла, который является символом ОМОНа. Мероприятие приурочили к 30-летию подразделения, а также ко Дню милиции. Памятный знак появился у здания, где дислоцируется Минский ОМОН.