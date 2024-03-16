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В Минске открылись несколько военно-патриотических клубов

Несколько военно-патриотических клубов открылись в Минске в знаковый для страны день 30-летия Конституции. Мероприятие прошло в Музее истории Великой Отечественной войны.

В торжественном открытии клубов "Шторм", "На страже", "Честь" и "Следопыт" приняли участие будущие воспитанники. А поддержали ребят сотрудники милиции, главы администраций районов, родители и педагоги.

Воспитанники клубов произнесли слова клятвы. А после начальник ГУВД Минска Михаил Гриб и главы администраций районов вручили ребятам удостоверения. Милицейские кураторы передали руководителям клубов знамена.

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