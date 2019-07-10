В Минске открылось движение по Южной магистрали

Дорога находится в Октябрьском районе столицы (это продолжение улицы Володько) и проходит параллельно железной дороге до пересечения с Асаналиева. Ее основная задача - разгрузить поток на улице Кижеватова. Общая протяженность магистрали около двух с половиной километров. На пересечении с Аэродромной построена двухуровневая транспортная развязка с автомобильным путепроводом. Движение по магистрали частично открылось еще в феврале, однако сегодня оно запускается на всей улице. В перспективе объект планируется продлить до МКАД.