В Минске открылся медиадом, который станет большой дискуссионной площадкой для спорта

Эта идея возникла в результате общения со спортсменами и молодежью. Мы обратили внимание, что сейчас много молодежи находится постоянно в интернет-пространстве. Поэтому эти коммуникации должны быть очень правильными и нацеленными на одно общее дело - созидание, развитие спорта у молодежи, воспитание граждан нашей страны.

Елена Скрипель, председатель Белорусской ассоциации гимнастики