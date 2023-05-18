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В Минске открылся медиадом, который станет большой дискуссионной площадкой для спорта

В Минске открылся медиадом Белорусской ассоциации гимнастики. Это площадка для диалога, и открыта она для всех федераций. Семинары, мастер-классы, пресс-конференции - отныне их прописка здесь. Это особенно важно в преддверии главного спортивного события года - II Игр стран СНГ. Андрей Козлов подробнее рассказал об открытии.

Медиадом Белорусской ассоциации гимнастики открыт для всех видов спорта. Площадка даст возможность информационного сотрудничества между разными федерациями в рамках решения общих задач государства по развитию физкультуры и спорта, воспитанию молодежи в духе патриотизма и любви к Родине. Медиадом Белорусской ассоциации гимнастики даст возможность не только создавать собственный контент, но и станет местом проведения семинаров, мастер-классов, пресс-конференций. Площадка будет использоваться для организации медийных мероприятий в рамках главного спортивного события этого года - II Игр стран СНГ.

Эта идея возникла в результате общения со спортсменами и молодежью. Мы обратили внимание, что сейчас много молодежи находится постоянно в интернет-пространстве. Поэтому эти коммуникации должны быть очень правильными и нацеленными на одно общее дело - созидание, развитие спорта у молодежи, воспитание граждан нашей страны.
Елена Скрипель, председатель Белорусской ассоциации гимнастики

Наверняка эта площадка на многие годы вперед станет местом, куда будет стекаться вся белорусская медиа-, спортивная жизнь. Вот обязательно увидите.

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