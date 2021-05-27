В Минске открылся медиафорум "СМИ в эпоху цифровизации"

Ярчайший пример на прошлой неделе - вот этот знаменитый зум, когда пранкеры разговаривали с руководителями неправительственной американской организации, которая на самом деле является правительственной организацией. Они сами рассказали о том, как они финансируют здесь условно независимые СМИ, псевдоактивистов, псевдоправозащитников, которые, к сожалению, как мне кажется, объявили войну и государству, и нам, государственным СМИ. Не мы ее начали, но нам придется как-то реагировать таким образом, дабы сохранять при этом какие-то стандарты журналистики. Как нам работать, мы, наверное, будем обсуждать в ближайшие дни. Информационная безопасность на первом плане у каждого государства. Беларусь не исключение. Вызовы есть, факт, как и то, что медиасообщество с ними успешно справляется. Противостоять шторму фейков можно, усилив свои позиции на новых платформах коммуникации - будь то мессенджеры или социальные сети. Трансформация медиаполя в этом направлении очевидна.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании