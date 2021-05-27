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Белорусское медиапространство и его роль в консолидации общества обсуждают участники форума "СМИ в эпоху цифровизации"
Против Беларуси ведется гибридная война, поэтому журналистам, которые сегодня на передовой, необходимо найти новые, более эффективные форматы работы, чтобы умело давать отпор. Сегодня в столице открылся первый форум медийного сообщества Беларуси. На одной площадке собрались руководители ведущих средств массовой информации: печатных, аудиовизуальных и интернет-изданий, представители блогосферы, эксперты в области коммуникаций. Темы актуальные, например, как выстроить грамотно и без потерь работу журналиста в условиях не просто информационной, а гибридной войны. Белорусское медиасообщество успешно справляется с вызовами современности - это факт. Теперь задача - усилить свои позиции на новых платформах коммуникации, чтобы противостоять шторму фейков.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Настало время поговорить о том, что происходит в медийном поле страны и о том, как нам совместными усилиями в Минске и в регионах консолидировано отстаивать позицию государства, позицию страны, позицию суверенитета. Очень многое зависит о того, как оперативно, как точно мы расскажем нашим людям о том, что происходит.Медиафорум продлится до завтра. Участники также обсудят такие темы, как фейки в электронных СМИ, новые формы работы журналиста и технологические возможности развития региональных медиа.
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