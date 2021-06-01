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В Минске открылся Международный форум ТІВО-2021
Сегодня в Минске открылся 27-й Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям ТІВО-2021.
Площадка представляет новации, и не только белорусские - в этом году новейшие разработки к нам привезли из 11 стран. Посетил мероприятие и ознакомился с экспозициями и премьер-министр Роман Головченко. На форуме более 100 научно-технических и инновационных разработок: это облачные технологии, искусственный интеллект, технологии 3D-печати, дополненная и виртуальная реальность. Большой интерес у посетителей вызвали возможности скоростей 5G.
Центром выставки стала экспозиция "Беларусь - страна цифровых возможностей". Здесь гости могут ознакомиться с инновационными технологиями государственных органов и IT-компаний, наглядно увидеть их применение в различных сферах деятельности.
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