В Минске открылся новый автогородок для школьников

Все, как на настоящей дороге: светофоры и знаки, пешеходы и велосипедисты, разметка и остановки транспорта. Только водители и пешеходы - ученики, а инспекторы ГАИ - учителя. Автомобильный городок разместился на базе школы № 208, в которой ранее уже был создан Центр безопасности дорожного движения. Основная задача учебной площадки - практическое обучение детей основам дорожной безопасности.