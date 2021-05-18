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В Минске открылся новый центр управления воздушным движением
Увеличить пропускную способность воздушного пространства Беларуси и повысить безопасность полетов, в том числе военной авиации. Новый центр управления воздушным движением открылся в Минске. Он оснащен современной зарубежной автоматизированной системой управления воздушным движением, а также резервным аналогом, произведенным отечественным предприятием "АГАТ - системы управления".
Андрей Головчиц, начальник центра управления воздушным движением Министерства обороны Беларуси: Работая на более современных системах управления воздушным движением, мы увеличили пропускную способность. Обеспечиваем заданную интенсивность, можем соответствовать требованиям, которые предъявляются системой организации воздушного движения, таким, как эффективность, рациональность, экономичность и самое главное - это безопасность.
Здесь будут работать более 450 человек, в том числе специалисты центра организации воздушного движения Минобороны Беларуси, отвечающие за военный сектор Единой системы организации воздушного движения страны.
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