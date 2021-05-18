В Минске открылся новый центр управления воздушным движением

Андрей Головчиц, начальник центра управления воздушным движением Министерства обороны Беларуси: Работая на более современных системах управления воздушным движением, мы увеличили пропускную способность. Обеспечиваем заданную интенсивность, можем соответствовать требованиям, которые предъявляются системой организации воздушного движения, таким, как эффективность, рациональность, экономичность и самое главное - это безопасность.