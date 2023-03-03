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В Минске открылся первый белорусский концепт-стор "Да дому": вся продукция отечественного производства
В Минске сегодня открылся первый белорусский концепт-стор товаров для быта и интерьера "Да дому". Вся продукция отечественного производства. В ассортименте больше 10 тысяч наименований. Среди них добрушский фарфор, радошковичская керамика, витебские ковры и многое другое. Новый бренд - это наш ответ на продукцию известных международных компаний.
Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром": Примерно как мы себе и представляли эту белорусскую точку "До дому", когда можно реально прийти и реально купить все натуральное, экологичное. Очень много ручного труда, особенно все, что связано с глиной. В рамках этого проекта мы познакомились с большим количеством ремесленников, которые занимаются малым бизнесом в нашей стране, их продукт вывели на площадку данного магазина.
Первый концепт-стор - только начало большого пути. Впереди открытие новых точек, сеть охватит всю страну. Кроме того, уже есть предложения от партнеров представлять франшизу в России.
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