В Минске открылся первый белорусский концепт-стор "Да дому": вся продукция отечественного производства

Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром": Примерно как мы себе и представляли эту белорусскую точку "До дому", когда можно реально прийти и реально купить все натуральное, экологичное. Очень много ручного труда, особенно все, что связано с глиной. В рамках этого проекта мы познакомились с большим количеством ремесленников, которые занимаются малым бизнесом в нашей стране, их продукт вывели на площадку данного магазина.