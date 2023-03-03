Сделано белорусами и для белорусов - в Минске открылся первый концепт-магазин товаров для быта и интерьера "Да дому"

Сделано белорусами для Беларуси. В Минске сегодня открылся первый концепт-магазин товаров для быта и интерьера "Да дому". Все товары отечественного производства. В ассортименте более 10 тысяч наименований. Здесь и добрушский фарфор, радошковичская керамика, витебские ковры и еще десятки компаний. Многого вы даже не видели и не знаете. Теперь "Да дому" - наш новый бренд. Об уюте, который создан руками белорусов, - Антон Малюта.

Здесь представлена продукция от 25 предприятий. Львиная доля - это новинки, которых потребители еще не видели. Производители провели большую работу: изучали спрос и тенденции на рынке, учли и мировой опыт. Главным требованием было выдержать единую стилистику.





Ставка на свое

Такого магазина в Беларуси ждали давно. Импульсом стал уход некоторых западных брендов в прошлом году. В Беллегпроме решили воспользоваться окном возможностей и занять нишу. Да, рынок насыщен и конкуренция серьезная, но есть и то, чем новая франшиза выделяется на фоне остальных - ставка на свое. Больше 10 тысяч товаров и все сделаны белорусами и для белорусов.

Первый магазин большой сети

Первый концепт-стор - только начало большого пути. Впереди открытие новых точек - сеть охватит не только столицу, но и всю страну. Более того, уже есть предложения от партнеров представлять франшизу в России. Пока же "Да дому" осваивается в стенах популярного минского торгового центра у станции метро "Восток".

Зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич считает, что данный торговый центр пользуется спросом у потребителей. Первое место выбрали специально там, где есть большой поток людей. "Покупатели должны узнать о данном бренде, понять, что он им нужен. И тогда уже можно будет распространять его на другие площадки", - отметила она.

По словам министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексея Богданова, магазины этой фирменной сети получат свою франшизу и будут развиваться дальше. Они будут способствовать тому, что белорусские товары, производимые легкой промышленностью, будут больше и больше продвигаться на белорусском рынке и на экспортном направлении. Он уверен, что эта сеть полюбится не только жителям столицы и нашей страны, но также и гостям, которые будут приезжать в республику.





Уют в доме превыше всего