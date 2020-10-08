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В Минске открылся первый "Почтовый салон"

Белорусская почта празднует 25-летие. И к юбилейному году подарок не только самим почтовым работникам, но и в первую очередь пользователям услуг, филателистам, посткроссерам. Буквально час назад в Минске открылся первый "Почтовый салон"! Дата торжественной церемонии не случайная - ведь завтра во всем мире будут праздновать День почты. Что предлагают в новом арт-пространстве - узнала Ольга Медведь.

К 25-летию Белорусской почты и знаковая продукция. К своему юбилею здесь выпустили маркированный конверт. Во время открытия прошла церемония специального гашения памятным штемпелем.

Почтовая марка - визитная карточка страны. Это выражение давно стало крылатым. Ведь в миниатюрных знаках оплаты отражается культура нации. Знаменитые деятели, архитектурное, культурное наследие, богатство флоры и фауны. В "Почтовом салоне" под маркет отведена отдельная зона. Ее продукция легко пересекает границы, здесь не только новинки, но и бестселлеры.


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Увидеть и узнать про этапы создания конвертов, карточек, блоков и знаков почтовой оплаты теперь можно в новом салоне. В этом пространстве будут организовывать творческие встречи с художниками и дизайнерами продукции. А техническое оснащение конференц-зоны позволит проводить брифинги и презентации.

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