В Минске открылся первый селфи-парк

Огромные пончики и шоколадные водопады. В столице открылся первый селфи-парк из двадцати шести фотозон. Каждая комната создана в определенном стиле. Посетители могут сделать фотографию на берегу моря или снять видео в открытом космосе. Также в парке работают фотографы. Самые заядлые любители съемок могут получить яркую фотосессию.