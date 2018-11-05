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В Минске открылся первый селфи-парк

Огромные пончики и шоколадные водопады. В столице открылся первый селфи-парк из двадцати шести фотозон. Каждая комната создана в определенном стиле. Посетители могут сделать фотографию на берегу моря или снять видео в открытом космосе. Также в парке работают фотографы. Самые заядлые любители съемок могут получить яркую фотосессию.

Интерьеры фотозон еще будут дополняться. Вскоре такие селфи-парки откроют в Гродно и Гомеле.  

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