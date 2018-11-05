3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Минске открылся первый селфи-парк
Огромные пончики и шоколадные водопады. В столице открылся первый селфи-парк из двадцати шести фотозон. Каждая комната создана в определенном стиле. Посетители могут сделать фотографию на берегу моря или снять видео в открытом космосе. Также в парке работают фотографы. Самые заядлые любители съемок могут получить яркую фотосессию.
Интерьеры фотозон еще будут дополняться. Вскоре такие селфи-парки откроют в Гродно и Гомеле.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все