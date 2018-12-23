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В Минске открылся первый в Беларуси санаторий для летучих мышей
На зимовку в специальные апартаменты уже приняли три десятка постояльцев. Юлия Токарь подробнее.
Профессиональный фотограф Елена Табола показывает своего звонкого питомца. Маленького рукокрылого гостя нашла на лестничной площадке. Зверек охотился на паучков среди зеленых суккулентов, папоротника. Это уже вторая встреча Елены с летучей мышью. В сентябре, когда нашла ее на балконе, помогла улететь, а сейчас, когда на улице большой минус, зверек просто погибнет.
Принести крылатого гостя можно в эту лабораторию. Здесь его взвесят, если надо накормят и отправят в санаторий на зимовку.
В столице открылся первый санаторий для летучих мышей. На зимовку в специальные апартаменты уже приняли около трех десятков постояльцев. Спальное место предусмотрено в хлопковых мешочках в холодильнике неслучайно. Именно в нем 0, +5 градусов соответствуют температуре тела летучей мыши во время спячки.
Среди 19 видов летучих мышей 8 занесено в Красную книгу. На восстановление популяции потребуются десятилетия. Поэтому так важно было поддержать экоидею в финале конкурса социальных проектов.
В санатории готовы принять до нескольких сотен рукокрылых гостей. Под наблюдением специалистов они будут до конца зимы. А весной летучих мышей выпустят в дикую природу.
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