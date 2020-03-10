Создать комфортные и дружеские условия, чтобы ребенок чувствовал себя как дома. Сегодня в Минске открылся уникальный практический и учебный центр судебной психиатрии.Особенность в том, что это буквально многофункциональный комплекс. С одной стороны, здесь готовят специалистов по разным экспертным направлениям. С другой, проводят ряд исследований, в том числе по делам о распространении порнографии, психофизиологические экспертизы, экспертизы по гражданским делам.



Основной же упор сделан на работе с детьми. Для самых маленьких здесь созданы самые комфортные условия, чтобы ребенок второй раз не перенес стресс, связанный с воспоминаниями о насилии. Функционально центр делится на две структуры: одна для проживания ребенка с родителями, другая для его работы со специалистами. Подробности в материале Александра Камовича.





Подготовка специалистов в новом центре

Преподаватель Виктория Голубович в шутку называет своих подопечных работниками разговорного жанра. Впрочем, в специализации “психология и психиатрия” это недалеко от правды. В Комитете госэкспертиз к будущим специалистам серьезные требования еще во время отбора, ведь от решения этих людей будет зависеть доказательная база в суде.

Виктория Голубович, заведующая кафедрой судебной психиатрии и психологии Института подготовки кадров ЦА ГКСЭ Беларуси:

"Упор обучения - это детализированное изучение психиатрии как науки, которая отличается от клинического восприятия, поскольку нужно больше информации, и она должна быть более детализированная, принцип доказательности должен работать. Плюс, конечно, своя специфика, связанная с тем, что мы принимаем определенные решения в уголовном и административном процессе".

Сегодня занятия с экспертами проводят в новом центре. Техническое оснащение и персонал позволяют назвать его уникальным. Бывший детский сад долгие годы находился в запустении. И только в 2015 году были выделены дополнительные средства, а в последующем необходимое финансирование из резервного фонда Президента. Сегодня этот центр объединяет как теоретиков, так и практиков.

В прошлом здание учреждения образования сегодня также работает на благо детей. Для маленьких гостей центра созданы самые комфортные условия. Белорусские эксперты говорят, что такая методика - это уже тренд, который реализовали здесь, в центре. Другими словами, создана домашняя атмосфера.

Работа с потерпевшими детьми

К слову, именно на детей в центре сделан основной упор. Функционально центр делится на две структуры: одна для проживания ребенка с родителями, другая для работы со специалистами.

Людмила Мун, начальник отдела психолого-физиологических исследований ЦА ГКСЭ Беларуси:

"У нас две основные цели: минимизировать последствия опросов для ребенка и получить максимально надежные и достоверные сведения от ребенка, насколько это возможно. То есть наша задача - поспособствовать созданию полноценной уголовно доказательной базы в расследовании"

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Современные методики

Белорусские эксперты отмечают: те, у кого раньше учились мы, теперь учатся у нас. Причем как ближайшие соседи, так и передовые в плане экспертизы страны.

Юрий Остянко, начальник главного управления судебно-психиатрических экспертиз ЦА ГКСЭ Беларуси:

"Впервые нами создана уникальная методика, которая не имеет аналогов на постсоветском пространстве по установлению критериев порнографических материалов, в том числе с участием несовершеннолетнего. Правоохранителям необходимы четкие критерии понимания, почему это порнография и можно ли отнести эти материалы с участием несовершеннолетнего к ней либо нет".

Андрей Швед, председатель ГКСЭ Беларуси:

"Здесь внедрены и применяются лучшие мировые научно обоснованные методики. В совокупности это позволяет с вероятностью, близкой к 100 %, установить все обстоятельства совершения в отношении ребенка насильственных и иных противоправных действий. В некоторых случаях мы выясняем у детей обстоятельства, связанные в том числе с тем, что они стали свидетелями совершенных преступлений".