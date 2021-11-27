В Минске открылся военно-патриотический клуб "Гранит"

И большое значение для развития государства приобретает патриотизм, чувство любви и преданности своей стране. И вот сегодня на базе воинской части № 54 48 в Минске открылся новый военно-патриотический клуб для юношей и девушек средних и старших классов. В программе десятки занятий: физическая подготовка, рукопашный бой, уроки по стрельбе. Ребята будут постигать не только азы военной подготовки и самообороны, но и научатся этике поведения, дисциплине и уверенности в своих силах. Уже сегодня на обучение записались 70 ребят. Про боевой настрой и любовь к Родине с детства Илья Цветков.

Новый патриотический клуб

Для 150 молодых людей элитное формирование 32 14 стало кузницей стойкости духа. Первый патриотический клуб "Рысь" для школьников открылся на базе элитного формирования в начале октября. Здесь можно увидеть, как устроена жизнь военнослужащих, ощутить себя настоящим защитником своей страны и семьи. И вот теперь этот опыт смогут перенять воспитанники нового клуба "Гранит", который сегодня открылся в Минске в военной части 54 48.

Занятия будут проходить круглый год. Ковать "гранит" мужества здесь будут не только юноши, но и девушки. У Ульяны Сурко на военной службе мама. Поэтому школьница решила продолжить ее дело.

Главная задача - вовлечь в процесс

Занятия физической культурой по индивидуальной программе тренировок, оттачивание навыков строевой подготовки, боевой тактики и, конечно, воспитание дисциплины и уверенности в себе. Серьезным и порой слишком взрослым навыкам молодых людей будут обучать креативно - с помощью интерактивных уроков, видеоконтента, стратегических интеллектуальных игр. Главная задача - заинтересовать и вовлечь в процесс.













Мы хотим нашим молодым людям передать чувство, которое у нас в душе, чтобы рассказать им о наших героях, чтобы они испытали чувство гордости. И почитание нашей истории, и чтобы дети мечтали служить в вооруженных силах, мечтали совершить подвиг во имя нашей Родины, это самое главное. Николай Карпенков, замминистра внутренних дел Беларуси - командующий внутренними войсками

Фабрика новых кадров

Самых лучших воспитанников отметят, пригласят служить и получать профильное высшее образование. Опыт минских патриотических клубов поддержат по всей стране.

Инициативы, которые предлагают внутренние войска, заслуживают сегодня особого внимания. И я думаю, что мы выйдем на нормативно-правовой документ, который урегулирует на базе всех воинских подразделений страны создание таких клубов с соответствующей инфраструктурой. Игорь Карпенко, министр образования Беларуси