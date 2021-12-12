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В Минске открылся военно-патриотический клуб "Отвага"

Уроки мужества в формате квестов и экскурсий. Военно-патриотический клуб "Отвага" открылся в центре дополнительного образования Московского района столицы "Ранак". Занятия для юных патриотов будут проходить каждую неделю на базе воинской части 5529 Министерства внутренних дел Беларуси. Более шести десятков юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет ознакомятся с профессиями военнослужащих и кинологов, получат подготовку к службе в армии и поступлению в профильные вузы. Особое внимание посещению знаковых мест и изучению биографии героев нашей страны.

Всего в Беларуси сейчас действуют 4 военно-патриотических клуба для юных любителей военного дела. Три из них - "Рысь", "Гранит" и "Отвага" - находятся в Минске. Растет количество участников также и в могилевском клубе "Защитник".

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