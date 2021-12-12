В Минске открылся военно-патриотический клуб "Отвага"

Уроки мужества в формате квестов и экскурсий. Военно-патриотический клуб "Отвага" открылся в центре дополнительного образования Московского района столицы "Ранак". Занятия для юных патриотов будут проходить каждую неделю на базе воинской части 5529 Министерства внутренних дел Беларуси. Более шести десятков юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет ознакомятся с профессиями военнослужащих и кинологов, получат подготовку к службе в армии и поступлению в профильные вузы. Особое внимание посещению знаковых мест и изучению биографии героев нашей страны.