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В Минске открылся второй концепт-стор "Да дому" с белорусской продукцией

В Минске открылся второй концепт-стор "Да дому" с белорусской продукцией. Он разместился в ТЦ "Столица". Предлагаются товары для дизайна интерьера, домашняя одежда, посуда, постельное белье. Среди новинок будильники, свечи и плетеные изделия. В ассортименте порядка 1200 наименований. Еще одно новшество - стильная мебель, которую можно будет приобрести на месте или заказать. Все товары созданы специально для проекта "Да дому". Аналогов нет даже в фирменных магазинах предприятий Беллегпрома. В этом году планируют открыть два таких концепт-стора и на территории России.

Как показывает опыт работы торгового объекта, он действительно востребован, и мы сегодня понимаем ситуацию на рынке Российской Федерации. И даже не только ситуация политическая показывает нам востребованность нашей продукции, наших торговых объектов на рынке Российской Федерации, а с точки зрения ожидания российских покупателей, наших друзей-россиян, как они относятся к белорусским товарам и как они нас воспринимают, нам надо не просто спешить, а бежать и пользоваться таким моментом, который сегодня открыл для нас рынок. Не займем мы - однозначно займут другие, поэтому сейчас шанс уникальный.
Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром"
В концепции проекта заложена тема натуральности, также базовая цветовая гамма подобрана именно в этой стилистике с цветами натурального льна, дерева. Например, в новой капсульной коллекции мы вдохновились цветами. Такой небольшой романический акцент получился.
Антон Ярощик, дизайнер проекта "Да дому"

Увеличилось также количество предприятий-участников. Теперь продукцию в торговую точку будут поставлять 35 организаций. К открытию второго магазина "Беларускі лён", "Витебские ковры", "Лента", а также Добрушский фарфоровый и Радошковичский керамический заводы обновили дизайн своей продукции. В сентябре в магазине появятся осенние коллекции товаров от белорусских производителей.

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