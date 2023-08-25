В Минске открылся второй концепт-стор "Да дому" с белорусской продукцией

Как показывает опыт работы торгового объекта, он действительно востребован, и мы сегодня понимаем ситуацию на рынке Российской Федерации. И даже не только ситуация политическая показывает нам востребованность нашей продукции, наших торговых объектов на рынке Российской Федерации, а с точки зрения ожидания российских покупателей, наших друзей-россиян, как они относятся к белорусским товарам и как они нас воспринимают, нам надо не просто спешить, а бежать и пользоваться таким моментом, который сегодня открыл для нас рынок. Не займем мы - однозначно займут другие, поэтому сейчас шанс уникальный.

Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром"