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В Минске открылся XVII Международный форум по тепломассообмену
Минск стал площадкой для экспертов из шести стран. На XVII Международном форуме говорили о последних достижениях белорусских и зарубежных ученых в области тепломассообмена. Подробности у Юлии Хмель.
Разработка энергоэффективных и экологически безопасных технологий и приборов для энергетики и машиностроения, агропромышленного комплекса и стройиндустрии, медицины и космической отрасли. Сегодня стартовал XVII Международный форум по тепломассообмену. В эти дни в Минске собрались около 300 ведущих ученых и специалистов из Беларуси, России, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Израиля.
Они представят научному сообществу более 230 докладов и обсудят тепловые и транспортные процессы в системах с нано- и микроструктурами, плазменные системы и технологии. Вопросы терморегулирования электронных устройств также в центре внимания ученых разных стран. Появляется все больше так называемых гаджетов, которые используются населением, промышленностью и даже в космосе. Все эти устройства требуют специальных подходов и условий разработки, производства и эксплуатации.
Главная задача белорусских и российских ученых - импортозамещение
Востребованность совместной работы наших и российских коллег действительно растет. Сейчас главная задача - импортозамещение.
Большое внимание специалисты уделят работам по атомной энергетике. А также вопросам моделирования и управления процессами тепломассопереноса.
Минский международный форум по тепломассообмену по праву считается одним из крупнейших научных мероприятий в республике - проводится с 1961 года. В этот раз он пройдет в течение 5 дней. Итоги работы эксперты подведут в пятницу на закрытии форума.
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