В Минске открылся XVII Международный форум по тепломассообмену

Минск стал площадкой для экспертов из шести стран. На XVII Международном форуме говорили о последних достижениях белорусских и зарубежных ученых в области тепломассообмена. Подробности у Юлии Хмель.

Разработка энергоэффективных и экологически безопасных технологий и приборов для энергетики и машиностроения, агропромышленного комплекса и стройиндустрии, медицины и космической отрасли. Сегодня стартовал XVII Международный форум по тепломассообмену. В эти дни в Минске собрались около 300 ведущих ученых и специалистов из Беларуси, России, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Израиля.

Они представят научному сообществу более 230 докладов и обсудят тепловые и транспортные процессы в системах с нано- и микроструктурами, плазменные системы и технологии. Вопросы терморегулирования электронных устройств также в центре внимания ученых разных стран. Появляется все больше так называемых гаджетов, которые используются населением, промышленностью и даже в космосе. Все эти устройства требуют специальных подходов и условий разработки, производства и эксплуатации.

Главная задача белорусских и российских ученых - импортозамещение

Востребованность совместной работы наших и российских коллег действительно растет. Сейчас главная задача - импортозамещение.

Большое внимание специалисты уделят работам по атомной энергетике. А также вопросам моделирования и управления процессами тепломассопереноса.