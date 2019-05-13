Сегодня в Минске открыта развязка на проспекте Дзержинского. Ее строительство велось с 2017 года. Этот участок дороги представляет собой неполный клеверный лист с семью съездами. Сейчас продолжается благоустройство прилегающей территории. Будет нанесена дорожная разметка и установлены разделительные ограждения.