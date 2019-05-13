Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Минске открыта развязка на проспекте Дзержинского

Сегодня в Минске открыта развязка на проспекте Дзержинского. Ее строительство велось с 2017 года. Этот участок дороги представляет собой неполный клеверный лист с семью съездами. Сейчас продолжается благоустройство прилегающей территории. Будет нанесена дорожная разметка и установлены разделительные ограждения.

Сейчас в столице продолжается строительство новой улицы - от Колесникова до МКАД, а также реконструкция улиц Уманской и Макаенка.