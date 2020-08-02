В Минске открывается гимназия-колледж при Академии музыки

В Минске сегодня состоится торжественное открытие Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки. Историческая часть здания учреждения образования прошла реконструкцию с модернизацией и элементами реставрации. Памятник архитектуры с 300-летней историей остро нуждался в обновлении. Много лет учеба здесь проходила в условиях ремонта. Процесс сдвинулся с мертвой точки в прошлом году благодаря Президенту. После "Большого разговора" Александр Лукашенко дал поручение как можно быстрее завершить все восстановительные работы. Благодаря новому проекту у учеников и педагогов появилось больше площадей для творчества. Так, теперь у гимназии-колледжа - дополнительные классы для индивидуальных занятий, комфортабельный концертный зал и даже своя звукозаписывающая студия. В обновленные интерьеры закупили и музыкальные инструменты - было приобретено 22 рояля и 14 пианино. Их звучание ученики и педагоги смогут оценить уже сегодня. К слову, учреждение образования готовится отпраздновать юбилей. В этом году "маленькой консерватории" исполняется 85.



