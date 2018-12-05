Ученики столицы могут осваивать будущую профессию еще со школы. В Минске открывается все больше профильных педагогических классов.

За последние годы их количество увеличилось в три раза. Школьники изучают основы профессии, проходят практику в оздоровительных лагерях. А потом имеют возможность поступить без экзаменов в профильные вузы. Александра Кавелич встретилась с будущими учителями.

Десятиклассница Дарья сегодня в необычной роли. Не только сама изучает новые школьные темы, но и делится своими знаниями с первоклассниками. Ученица профильного педагогического класса уже точно знает, какую профессию выберет - поэтому с удовольствием приобретает полезный опыт.

Первые педагогические группы появились в столице 4 года назад. За это время количество таких профильных классов увеличилось втрое - сейчас они есть в каждом районе города. Так, только в 20-ой минской гимназии более полусотни школьников, которые добавили в свое расписание профессиональный факультатив.

Образовательные игры, квесты, дебаты. Старшеклассники вместе с новичками готовятся к школьным праздникам и конкурсам, проводят классные часы, таким образом помогают учителям.

Во время таких занятий школьники на практике знакомятся с будущей профессией - пробуют себя в роли учителей разных предметов. Так, не только учатся ладить с детьми, но и определяются со специальностью.

Профильное обучение продолжают даже на каникулах - работают волонтерами в оздоровительных лагерях.

Кстати, поступить в профильный университет - Педагогический Максима Танка - выпускники таких классов могут без экзаменов. Правда, для этого необходимо пройти серьезный отбор.