В Минске открывается XXVII Международная книжная выставка-ярмарка. 10 000 изданий на одной площадке

Сегодня одно из крупнейших выставочных пространств страны примет тысячи книголюбов, издателей и писателей. В Минске открывается Международная книжная выставка-ярмарка - 27-я. Ближайшие пять дней не только белорусские, но и зарубежные печатники презентуют литературу разных тем и в новых форматах.



Ожидаем и встречи со знаменитыми писателями. Книжная неделя в цифрах и фактах - в материале Лидии Заблоцкой.





Сегодня знаменитая "ромашка" в 3 000 квадратов станет международным книжным магазином

На полках буклеты, альманахи и не только - всего более 10 000 изданий. Интеллектуальная собственность 30 стран. Книги для всех и обо всем - от романов до научных сборников и статей. Лучшее от зарубежных издательств. Продукция почти четырех сотен печатных фирм.

Самые масштабные офисы - у России, США, Беларуси и Германии

Вся экспозиция - это лабиринт из 109 палаток - офисов, как их здесь называют. Почетный гость - Россия. Их офис - в 246 квадратов, это почти 6 однокомнатных квартир. Но ядро выставки - Соединенные Штаты. В этой локации проведут с десяток уроков и лекций на английском. Также масштабные площадки у Германии и Беларуси.

Национальный стенд презентует более 40 книг

Национальный стенд на международном форуме ни больше ни меньше - творческий отчет всей читающей Беларуси за последний год. Ежедневно здесь будут презентовать по 10 новинок белорусских книг разных авторов и форматов.

Для справки. В 2019 наша страна издала более девяти тысяч наименований книг и брошюр. Тираж - 26 миллионов экземпляров, то есть почти по 3 книги на белоруса. Например, в Национальной библиотеке Испании хранится меньше книг - 25 миллионов.

Творческие встречи с Катажиной Ририх, Татьяной Устиновой и Александрой Марининой

Мероприятие - не только чтобы купить. Познакомят с авторами лично. Ожидаем писателей из 25 стран мира, включая Британию, Польшу, Палестину, Казахстан и Китай. На вопросы ответит популярная на родине польская писательница Катажина Ририх и автор детективов Татьяна Устинова.

Выставка-ярмарка продлится до 9 февраля