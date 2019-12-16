ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске ожидается масштабное обновление пассажирского транспорта

В Минске ожидается масштабное обновление пассажирского транспорта

К 2022 году Минсктранс планирует закупить более 1,5 тысячи новых транспортных средств. Отмечается, что транспорт будет на автономном ходу и сможет на собственном заряде проехать до 15 км.

Обновление столичного наземного транспорта будет проходить в рамках специальной программы, которая была утверждена на период с 2019 до 2023 года.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS

Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все