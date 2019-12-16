В Минске ожидается масштабное обновление пассажирского транспорта

К 2022 году Минсктранс планирует закупить более 1,5 тысячи новых транспортных средств. Отмечается, что транспорт будет на автономном ходу и сможет на собственном заряде проехать до 15 км.



Обновление столичного наземного транспорта будет проходить в рамках специальной программы, которая была утверждена на период с 2019 до 2023 года.



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