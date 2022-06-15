В Минске озвучили резолюцию международной парламентской конференции "Историческая память: Великая Победа, добытая единством"

Минскстал центроммеждународной парламентской конференции "Историческая память: Великая Победа, добытая единством". Приветствие участникам направил Президент Беларуси.



"Мы, наследники победителей - азербайджанцы и молдаване, белорусы и грузины, армяне и казахи, украинцы и киргизы, русские и узбеки, таджики и туркмены, представители всех национальностей некогда единой страны, отстояли в Великой Отечественной войне право на жизнь, свободу и человеческое достоинство, - говорится в приветствии. - Сегодня, когда во многих западных странах наша Победа объявлена вне закона, массово разрушаются памятники освободителям, героями провозглашаются убийцы и палачи, мы берем на себя обязательство защищать историческую память о самоотверженной борьбе советского народа с германскими нацистами, которая забрала жизни миллионов наших соотечественников".



Сюжет Елены Бормотовой.

Трофейные немецкие документы. План Ост и Барбаросса. Совсем недавно на них появился штамп "Рассекречено". Третий рейх разработал протоколы по организации хозяйства на оккупированной территории Советского Союза. Лишь один нюанс - еще до начала Великой Отечественной нацистская Германия решила, что Минск будет называться Азградом.







На архивистов ложится особая миссия. Ведь мы храним подлинники документов, которые неопровержимо свидетельствуют о преступной политике нацистов в отношении и гражданского населения на оккупированной территории в годы Великой Отечественной войны. Андрей Демянюк, директор Национального архива Беларуси



Оружие и личные вещи людей - их обнаружил 52-й поисковый батальон Вооруженных Сил Беларуси в ходе раскопок в местах массовых захоронений людей. Такие есть практически в каждом районе страны. Это только те, где нацисты не успели превратить в пепел тысячи убитых ими людей. Не успели замести следы своих преступлений. Только в Копище, рядом с Минском, выявлено 10 ям. Количество погибших до сих пор не известно.



На первой яме были характерные расстрелы в голову, а здесь разбитые черепа. Даже была обнаружена одна железная палка с остатками крепления для деревянной ручки. Вполне возможно, что этой железной палкой разбивали головы. Есть ли детские останки, можно судить будет после экспертизы. Потому что детские можно путать с женскими, и утверждать я не могу. Вадим Томилин, археолог 52-го отдельного специализированного поискового батальона



Документы и предметы громче всяких слов говорят о политике геноцида, которую нацистские власти проводили на оккупированных территориях. Это факты, которыми оперируют ученые, парламентарии и политики в ответ на попытки Запада переписать историю. Аргументы, хранящиеся в архивах и музеях, неоспоримы.







Мы должны сделать все, чтобы эта коричневая чума никогда больше не подняла своей головы. Сегодняшнее заседание международной парламентской конференции как раз говорит о том, что Беларусь чтит память, и от лица Армении я могу сказать спасибо, что вы делаете это благое дело. Марина Казарян, депутат Национального собрания Республики Армения



Беларусь стала инициатором проведения международного форума. В основу конференции легли законодательные нормы, принятые нашей страной в вопросе защиты исторической правды. Только вместе, сообща, нам нужно отстаивать наше историческое наследие. Как в 1945-м представители всех 15 республик бывшего Советского Союза добывали Победу.



Это очень важно не только с морально-нравственной точки зрения, но еще и важно для понимания нынешней истории Европы и понимания некоторых политических реальностей, тех, которые сейчас происходят в мире. Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ



Мы сегодня должны на всех международных парламентских площадках препятствовать возрождению идей нацизма, препятствовать тому, чтобы осквернялись памятные места, препятствовать принятию на международном уровне решений, которые идут вразрез с историческими решениями. Когда в Нюрнберге были осуждены нацизм и нацистские преступники. Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь



С официальной трибуны сегодня прозвучала итоговая резолюция международной парламентской конференции. Она была озвучена в день, когда Беларусь вспоминает одну из самых страшных и массовых трагедий за всю историю нацисткой оккупации.



80 лет назад, 15 июня 1942 года карательным батальоном СС Дирлевангера была уничтожена деревня Борки Кировского района, которая состояла из семи поселков. За несколько часов сожгли и убили 2027 человек - старики, женщины и дети. Так они мстили за убийство своих солдат и офицеров. 30 мирных жителей за одного погибшего нациста.







Отчет Дирлевангера, который был составлен на следующий день после уничтожения Борок. Он в переводе на русский. Деревню нацист называет партизанской, там не было мужчин. Поэтому ее сожгли.



Пришли на рассвете, когда многие еще спали. По количеству жертв - это 13 Хатыней.



Около 40 членов нашей семьи по фамилии Сакадынцы погибли в этот роковой день. Только прямых родственников (родные дяди, тети, их дети) - где-то около 15 человек было. Вот где стоит сейчас каплица, там стоял моего деда и бабушки дом, и они жили мирной жизнью. Олег Сакадынец, уроженец д. Борки



Мама потом родила 5 детей, вышла замуж и, как обещала Богу, приняла монашество, когда мы выросли. Отец принял монашество и стал иеромонахом, священником-монахом. Они отдали эту дань памяти, эту службу. Наверное за то, что продолжение рода осталось. Они смогли продолжить этот род, который был полностью уничтожен в огне Борок. Александр Казеко, председатель Могилевского областного отделения Союза писателей Беларуси

