В Минске пенсионеры перевели мошенникам Br150 тыс. и чуть не лишились квартиры

Кроме того, аферисты потребовали от пенсионерки продать квартиру, так как она находится в "черном списке". Женщина снова поверила, выставила жилье на продажу и даже заключила предварительный договор. Спасла минчанку знакомая, которую та встретила в поликлинике. Приятельница, услышав о "спецоперации", рассказала пенсионерке, что знает из СМИ о такой схеме мошенничества. Потерпевшая поняла, что стала жертвой аферистов, расторгла договор на продажу квартиры и обратилась в милицию

Тимофей Дорошевич, начальник отдела управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома