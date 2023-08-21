ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске пенсионеры перевели мошенникам Br150 тыс. и чуть не лишились квартиры

Пострадавшая перевела аферистам крупную сумму и чуть не лишилась квартиры. 83-летняя минчанка поучаствовала в "спецоперации". Пенсионерке позвонили в мессенджере, представились сотрудниками милиции. И сообщили, что женщина должна поучаствовать в поимке мошенников. За отказ и распространение об этом информации ее может ожидать уголовное наказание. Для этого женщине необходимо было открыть счет в банке, перевести все средства и дать реквизиты злоумышленникам. Под психологическим давлением женщина выполнила все указания. Вместе с 90-летним супругом перевела почти 150 тысяч рублей.

Кроме того, аферисты потребовали от пенсионерки продать квартиру, так как она находится в "черном списке". Женщина снова поверила, выставила жилье на продажу и даже заключила предварительный договор. Спасла минчанку знакомая, которую та встретила в поликлинике. Приятельница, услышав о "спецоперации", рассказала пенсионерке, что знает из СМИ о такой схеме мошенничества. Потерпевшая поняла, что стала жертвой аферистов, расторгла договор на продажу квартиры и обратилась в милицию
Тимофей Дорошевич, начальник отдела управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома

В милиции напоминают, ни они, ни сотрудники банка не звонят гражданам с такими предложениями, тем более, на популярные мессенджеры. В таких случаях необходимо незамедлительно обратиться в милицию.

Фото: pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все