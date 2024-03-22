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В Минске переименовали более 20 остановок
В Минске присвоены названия 10 остановочным пунктам общественного транспорта, еще 24 остановки переименованы, пишет БЕЛТА,
Так, остановка, расположенная на пр. Мира за перекрестком с ул. Жореса Алферова в направлении ул. Михаила Савицкого, получила название "Лейтэнанта Кіжаватава" ("Лейтенанта Кижеватова"); остановки на Южной магистрали за перекрестком с ул. Игоря Лученка в направлении ул. Асаналиева и ул. Николы Теслы - "Паўднёвая магістраль" ("Южная магистраль"), а за перекрестком с ул. Николы Теслы в направлении ул. Аэродромной - "Чыгуначная станцыя "Мінск-Паўднёвы" ("Железнодорожная станция "Минск-Южный").
Остановочным пунктам на ул. Березогорской за перекрестком с ул. Рябиновой в направлении ул. Щукина присвоено название "Рабінавая" ("Рябиновая"), в районе дома №6 в направлении ул. Ромашкина - "Рамашкіна, 6" ("Ромашкина, 6); на ул.Маргелова напротив дома №26 в направлении ул. Шатило - "Маргелава" ("Маргелова").
"Паліклініка №15" ("Поликлиника №15") названа остановка на ул. Хмелевского напротив дома №8 в направлении ул. Розы Люксембург; "Максіма Лужаніна" ("Максима Лужанина") - остановки на ул. Жореса Алферова за перекрестком с ул. Братской в направлении пр. Мира и в направлении ул. Максима Лужанина.
Еще 24 остановочных пункта переименованы. В частности, остановки "Гімназія" и "Каледж электронікі" на ул. Казинца названы "Бібліятэка №19" и "Каледж лічбавых тэхналогій", "Гімназія №25" на ул. Уборевича - "Фізкультурна-спартыўны цэнтр".
Решение вступает в силу после официального опубликования.
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