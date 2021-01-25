В Минске плохая видимость из-за тумана. Рекомендации ГАИ

Видимость на дорогах ограничена из-за тумана. Такой дискомфорт сегодня с самого утра ощутили водители столицы. Поскольку туман не рассеется в течение дня, сотрудники Госавтоинспекции настойчиво рекомендуют всем участникам дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными. Перед выездом очищать стекло и фары от наледи, двигаться с включенным ближним светом. Чтобы предотвратить происшествия, следует соблюдать дистанцию и боковой интервал, не совершать резких торможений. Водителям и пассажирам обязательно надо пристегиваться ремнями безопасности.