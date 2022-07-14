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В Минске площади с борщевиком сократились в 10 раз за последние 10 лет
Обработка территорий от борщевика Сосновского продолжается в столице и Минской области. Ядовитое растение вызывает серьезные ожоги, вред наносит и экосистеме. Чтобы локализовать заросли, специалисты ежедневно мониторят ситуацию: осматривают участки, а затем проводят химическую обработку. Кстати, только в Минске за последние 10 лет площади с бурьяном сократились в 10 раз. Уничтожить борщевик остается только на 20 га в Заводском, Октябрьском и Ленинском районах.
Борьба с борщевиком - дело государственной важности, разработана специальная стратегия. Чтобы навсегда вытеснить заросли, работы должны быть не просто комплексными, арегулярными (в почве семена этого растения сохраняются до 10лет).
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