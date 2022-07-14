В Минске площади с борщевиком сократились в 10 раз за последние 10 лет

Обработка территорий от борщевика Сосновского продолжается в столице и Минской области. Ядовитое растение вызывает серьезные ожоги, вред наносит и экосистеме. Чтобы локализовать заросли, специалисты ежедневно мониторят ситуацию: осматривают участки, а затем проводят химическую обработку. Кстати, только в Минске за последние 10 лет площади с бурьяном сократились в 10 раз. Уничтожить борщевик остается только на 20 га в Заводском, Октябрьском и Ленинском районах.