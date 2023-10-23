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В Минске по подозрению в мошенничестве задержан директор частной строительной компании

В Минске задержан директор частной строительной компании - его подозревают в крупном мошенничестве на полсотни тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. По информации оперативников, бизнесмен обещал клиентам помочь в строительстве гаражей, но свои обязательства так и не выполнил. Сейчас милиции известно минимум о шести обманутых заказчиках.


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Мужчина на протяжении нескольких лет брал денежные средства у граждан на постройку многоярусных гаражей, однако к исполнению своих обязанностей так и не приступил. Установлено, что фигурант изначально не планировал выполнять взятые на себя обязательства.
Артем Васильев, замначальника ОБЭП Фрунзенского РУВД г. Минска

"Никаких работ я изначально делать не собирался. Свою вину в хищении полностью признаю и в содеянном раскаиваюсь", - пояснил задержанный.


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Полученные от потерпевших деньги директор фирмы тратил на развитие своего бизнеса и на свои прихоти. К слову, ранее у 64-летнего мужчины проблем с законом не было.

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