В Минске по подозрению в мошенничестве задержан директор частной строительной компании

Мужчина на протяжении нескольких лет брал денежные средства у граждан на постройку многоярусных гаражей, однако к исполнению своих обязанностей так и не приступил. Установлено, что фигурант изначально не планировал выполнять взятые на себя обязательства.

Артем Васильев, замначальника ОБЭП Фрунзенского РУВД г. Минска