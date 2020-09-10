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В Минске по улице Социалистической гулял лось

Необычный гость запечатлен сегодня и буквально на проходной Минского автозавода. Работники предприятия удивились, когда на улице Социалистической увидели утром лося. Тот просто гулял по обочине дороги. Как животное сюда попало - остается загадкой.

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