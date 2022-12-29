В Минске почетные грамоты и благодарности за личный вклад в развитие столицы получили 100 человек

Хорошая традиция, которую мы будем дальше продолжать, потому что здесь собрались люди, неравнодушные к своему делу, которые очень много уделяют времени общественной работе, которые действительно проводят большую работу с населением, в трудовых коллективах, в организации. И это очень важно, потому что эти люди доносят правду, эти люди всегда профессионально относятся к своему делу, они умеют донести позицию, они умеют рассказать так, чтобы каждый понимал ситуацию, каждый мог делать так, как он считает нужным.

Владимир Кухарев, председатель Минского горисполкома