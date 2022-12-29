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В Минске почетные грамоты и благодарности за личный вклад в развитие столицы получили 100 человек

Подвести итоги года и отметить самых преданных, инициативных и целенаправленных! Церемония чествования общественного актива буквально в эти минуты состоялась в Минске. Так, почетных грамот и благодарностей удостоены 100 человек. Это представители администраций районов столицы, предприятий Минска, активисты общественных организаций и рабочих коллективов, волонтеры. В адрес каждого со сцены звучали искренние поздравления с наступающими праздниками, а также признательность за личный вклад в развитие столицы.

Хорошая традиция, которую мы будем дальше продолжать, потому что здесь собрались люди, неравнодушные к своему делу, которые очень много уделяют времени общественной работе, которые действительно проводят большую работу с населением, в трудовых коллективах, в организации. И это очень важно, потому что эти люди доносят правду, эти люди всегда профессионально относятся к своему делу, они умеют донести позицию, они умеют рассказать так, чтобы каждый понимал ситуацию, каждый мог делать так, как он считает нужным.
Владимир Кухарев, председатель Минского горисполкома

К поздравлениям присоединились и заслуженные артисты Беларуси, танцевальные и музыкальные коллективы. В концертной программе прозвучали песни белорусских композиторов.

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